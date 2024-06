Godmorgen og velkommen til ugens sidste finansielle overblik.

Stemning i Europa og USA er en smule trykket forud for offentliggørelsen af en række vigtige nøgletal.

På den anden side af Atlanten byder dagen blandt andet på friske PCE-tal for maj. PCE står for personal consumption expenditure og tallet er den amerikanske centralbanks (Fed) foretrukne inflationstal, når renten skal sættes.

Hjemme i Europa er der også fokus på nye tal. Klokken 11 lander der foreløbige tal for inflationen i eurozonen i maj måned.

I Asien, hvor stemningen er en smule bedre, er der også landet dugfriske data – herunder nye tal for kerneinflationen i Japans hovedstad Tokyo, der steg 1,9 pct. i maj, hvilket stemmer overens med forventningerne, skriver CNBC.

Det finansielle overblik starter også i Asien, hvor børserne lige nu er åbne for handel:

Kinesiske aktier stiger fra morgenstunden dansk tid, når man kigger på Hang Seng-indekset med base i Hong Kong. Stigningen lyder på knap 1 pct.

Også i Japan går aktierne fremad. Japanske aktier stiger 0,8 pct., når man kigger på det ledende Nikkei-indeks.

Omvendt ser de europæiske aktier ud til at klare sig en smule værre, når børserne i Europa om få timer åbner. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, indikerer et beskedent fald på 0,06 pct.

Også de amerikanske aktier ventes at være klædt i den røde farve på ugens sidste handelsdag. Futures for de to indeks S&P 500 og Nasdaq indikerer kursfald på henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct., mens Dow Jones står til at handle fladt. Det amerikanske marked åbner 15.30 dansk tid.

Olieprisen falder en smule fra morgenstunden. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster nu 77,6 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster 81,7 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen handler fladt fredag morgen, hvor en ounce koster 2.344,89 dollar. Prisen er 13,6 pct. højere end ved årsskiftet.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin er steget 0,8 pct. det seneste døgn. Den digitale mønt koster nu 68.579 dollar.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

