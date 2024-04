Viaplay har for nylig sat prisen op og nu varsles flere tiltag.

Det gør virksomheden i en pressemeddelelse, som indeholder regnskabet for første kvartal.

Regnskabet er – som forventet – rødt. I alt har Viaplay et driftsunderskud på 437 millioner svenske kroner, svarende til 300 millioner danske kroner.

Det får Viaplay til at varsle ændringer – som kommer til at få betydning for en stor del af kunderne.

For nu vil man nemlig komme kontodeling til livs, da man mener, at »det er et stort problem«.

»Vi anslår, at cirka en tredjedel af premium-abonnenterne har delt kontooplysningerne for deres Viaplay-abonnementer. Det er ikke fair,« siger topchef Jørgen Madsen Lindemann i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Vi har implementeret ændringer på nogle markeder for at begrænse antallet af samtidige streams til livebegivenheder, hvilket har vist sig at være vellykket og har tilskyndet nye kunder til at deltage og betale for den underholdning, de ser. «

Til sommer vil Viaplay komme endnu flere tiltag.

»Vi vil gennemføre mere vidtrækkende tiltag til sommer for at få flere til at betale for det, de ser. Vi arbejder også med vores branchekammerater for at bekæmpe piratkopiering, men vi har brug for meget mere hjælp fra politikere og regulatorer til at forhindre og overvåge alle former for ulovlig indholdsdistribution.«

Viaplay havde sidste år et underskud på godt 9,7 milliarder svenske kroner.