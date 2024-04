Hører du til de mange danske boligejere, der er gået op i rente for at skære store lunser af din restgæld? Eller står du over for at købe hus, lejlighed eller sommerhus?

Så er der desværre dårligt nyt.

Den amerikanske centralbank, Fed, vil nemlig kun sænke renten to gange i år, vurderer Jyske Bank i en ny analyse.

Markedet hælder endda mod, at Fed kun sænker renten én gang i år. De amerikanske renter påvirker renten på de danske 30-årige, fastforrentede realkreditobligationer, hvor den toneangivende rente i dag ligger på fire procent.

Og der er ikke udsigt til, at den kommer ned foreløbig, vurderer chefanalytiker i Jyske Bank Kim Fæster.

»Danske boligejere skal væbne sig med tålmodighed. Den 30-årige realkreditrente bliver ikke sat ned de 'næste par uger',« siger han med jysk underdrivelse.

Boligejere, der for eksempel har opkonverteret et fastforrentet lån med en rente på en procent til et nyt lån med en rente på fire-fem procent, skal altså ikke sætte næsen op efter at kunne konvertere ned igen foreløbig og dermed sikre sig, at gevinsten ved opkonverteringen ikke bliver spist op af den højere rentebetaling.

Heller ikke potentielle boligkøbere, der bliver kreditvurderet efter den 30-årige realkreditrente, skal forvente, at det bliver lettere at få foden inden for på boligmarkedet foreløbig.

Boligejere, der har opkonverteret deres realkreditlån, skal væbne sig med tålmodighed. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Jyske Bank forventede tidligere fire rentenedsættelse fra Fed i år med startskud til juni.

Men efter brandvarme jobtal og stigende inflation i USA i årets første måneder har Jyske Bank nu nedjusteret til bare to rentenedsættelser i år; den første lige efter det amerikanske præsidentvalg 5. november og den næste i december.

»De første måneder i år er den amerikanske inflation krøbet og ad, og de seneste fire måneder har jobvæksten været overraskende stærk i USA,« siger Kim Fæster og tilføjer, at Jyske Bank forventer, at både jobvækst og inflation vil falde i USA de kommende måneder.

Det vil bane vejen for flere rentenedsættelser i 2025, vurderer Jyske Bank.

Banken tror på syv rentenedsættelser fra Fed næste år. I alt forventer Jyske Bank altså, at Fed har sænket renten med 2,25 procentpoint inden udgangen af 2025.

Om det er nok til, at også renten på danske 30-årige, fastforrentede realkreditlån vil falde er usikkert, da markedet allerede har indregnet de amerikanske rentefald.

Kim Fæster vurderer dog, at rentefald er inden for rækkevidde:

»Danske realkreditrenter på 3-3,5 procent tror vi stadig kommer i spil, men man skal indstille sig på, at man kommer til at vente lidt, og man skal ikke regne med, at man kommer ned i en så lav rente igen, som man kom fra.«

