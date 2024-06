En rentesænkning vil påvirke mange aspekter af privatøkonomien, herunder boliglån, SU-lån og opsparingskonti. Torsdag mødes Den Europæiske Centralbank (ECB), hvor økonomer forventer en rentenedsættelse fra 4 pct. til 3,75 pct., skriver Børsen.

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Sydbank, påpeger, at lavere renter vil være godt nyt for folk med variable lån, som boligejere med flekslån og andelsboliglån, der hurtigt kan mærke et fald i ydelsen.

»Det vil påvirke rigtig mange. Alle de steder, hvor man har én eller anden form for variabelt forrentet lån, er det en god nyhed, at renten falder. Mange danskere har været ramt af en højere rente,« siger hun til avisen.

Ifølge Totalkredit vil en rentenedsættelse på 0,25 procentpoint betyde en besparelse på 176 kr. pr. million lånt på et F-kortlån.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

