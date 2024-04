En pedalfejl betyder nu, at Tesla må kalde omkring 3.900 biler tilbage.

Den amerikanske elbilgigant har nemlig modtaget anmeldelser af en fejl ved speeder-pedalen i Teslas Cybertruck. Det skriver Bloomberg News.

Fejlen betyder, at pedalen kan sætte sig fast, hvilket udgør en betydelig sikkerhedsrisiko. Derfor skal de 3.900 Cybertrucks have udskiftet pedalen på Teslas regning.

Nyheden ser ikke ud til at have de store negative konsekvenser for Tesla-aktien. I skrivende stund falder kursen med 0,3 pct.

Tesla-aktien har dog været i massiv modvind i løbet af 2024, hvor kursen er faldet med omkring 40 pct.

Ariklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Hør seneste afsnit af B.T.s pengepodcast, hvor vi ser ned i de store problemer, Coop befinder sig i - og hvad fremtiden byder på.

Læs også: Derfor anbefaler storbank ikke længere at købe Tesla

Læs også: Danske Bank: Det er en chance, du skal udnytte