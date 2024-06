Der kan nok godt blive råd til en enkelt ny læderjakke eller to i husholdningen hos den amerikanske erhvervsmand og tech-entreprenør Jensen Huang.

For i takt med at Nvidia-aktien har buldret op de seneste år, har den amerikanske erhversmands formue ligeledes løftet sig til enorme højder. Jensen Huang, der er kendt for at gå klædt i læderjakker, var nemlig med til at stifte selskabet i 1993 og sidder i øjeblikket på omkring 3,5 pct. af aktierne i selskabet.

Dermed er Huangs formue vokset med 63,4 mia. dollar alene siden årsskiftet til 2024. Det skriver det norske medie E24 på baggrund af Bloombergs Milliardær-indeks.

I danske kroner svarer det til, at Nvidia-topchefen har øget sine formue med godt og vel 434 mia. kr.

Ifølge E24 har topchefen en samlet anslået formue på 107 mia. dollar. Det svarer til 732 mia. kr.

Nvidia-aktien er buldret op de seneste år, blandt andet fordi selskabet nyder godt af en enorm interesse for kunstig intelligens (AI). Samtidig er Nvidias produkter essentielle for tech-selskabernes muligheder for at udvikle AI, og det har fået salget til at eksplodere.

Alene i år er Nvidia-aktien således steget med omkring 150 pct. og i denne uge rundede aktien endnu en milepæl. Onsdag overhalede selskabet nemlig Apple på listen over verdens mest værdifulde selskaber og rykkede dermed op på en andenplads.

De to selskaber har dog siden byttet plads igen, da Nvidia-aktien er gået en smule tilbage. '

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

