I Sverige er inflationen faldet til 4,5 pct. i februar fra 5,4 pct. i januar, viser nye tal.

Dermed er der formentligt lagt op til en snarlig sænkelse af renten, vurderer seniorøkonom i Sydbank, Kim Blindbæk.

Det skyldes blandt andet, at et andet vigtigt tal kaldet CPIF, som er den svenske centralbanks foretrukne inflationsmå, er landet lavere end Riksbanken på forhånd havde ventet.

Tallet aftog til 2,5 pct. mod 3,3 pct. i februar, og Riksbanken havde set tallet lande på 2,9 pct.

»Da inflationen er lidt lavere end Riksbankens forventninger, øger det sandsynligheden for, at renten snart bliver sænket i Sverige,« lyder det i en kommentar fra seniorøkonomen, der kalder en snarlig rentesænkning for en god nyhed for svenskerne:

»Svensk økonomi er meget rentefølsom, fordi svenskernes boliglån i vid udstrækning er med variabel rente og meget kort rentebinding. Derfor har svenskerne hurtigt mærket rentestigningerne og skruet ned for forbruget.«

Den svenske centralbank offentliggør sin næste rentebeslutning den 27. marts.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.