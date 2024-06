Så gik den ikke længere.

Lejlighedssælgerne i København har måttet sande, at de bor i det samme virkelighed som køberne.

Priserne tog nemlig et gevaldigt dyk fra april til maj ifølge en ny opgørelse fra Homes Boligbrief.

I Københavns Kommune faldt priserne med hele 2,9 procent svarende til et prisfald på 120.000 kroner på en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter. Det viser beregninger, som Euroinvestor har foretaget på baggrund af Boligsidens Markedsindeks (se skema i bunden af artiklen med prisudviklingen på huse og ejerlejligheder i de øvrige landsdele).

»Det er næsten uundgåeligt, at lejlighedspriserne må falde, i den situation vi er i nu. Udover den højere boligskat, som har presset boligudgifterne markant op for nye købere, så er de lange renter også steget igen i løbet af april og maj,« siger chefanalytiker i Danske Bank Bjørn Tangaa Sillemann og tilføjer:

»Det betyder, at man skal bruge en historisk set meget stor del af sin indkomst på boligudgifter, hvis man vil købe lejlighed i København. Når nu renteudgifterne ikke falder, så må prisen give sig.«

Prisfaldet kommer i kølvandet på pæne prisstigninger i anden halvdel af 2023, hvor køberne hamstrede lejligheder i København, inden boligskattereformen trådte i kraft 1. januar i år.

I Danske Bank er Bjørn Tangaa Sillemann ikke i tvivl om, at lejlighedssælgerne i Københavns Kommune skal belave sig på yderligere prisfald i år.

Lejlighedssælgerne i København kommer til at justere priserne yderligere ned i år, vurderer Danske Bank. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix Vis mere Lejlighedssælgerne i København kommer til at justere priserne yderligere ned i år, vurderer Danske Bank. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix

»Mange købere og sælgere kan nemlig have svært ved at mødes om en pris, simpelthen fordi lejligheden tit vil være mere værd for sælger end for køber, som skal betale den nye, højere skat,« bemærker han.

Hans pointe illustreres at den afgrundsdybe kløfter mellem udbudspriserne – den første pris, en bolig sendes på markedet med – og de reelle salgspriser i hovedstaden.

I april i år sendte lejlighedssælgerne nemlig deres lejligheder på markedet med et gennemsnitlig prisskilt på 64.409 kroner pr. kvadratmeter.

Hammerslaget lød på 51.632 kroner pr. kvadratmeter. Det er prisjustering på hele 19,8 procent mellem udbudspris og salgspris eller et dyk på over en million kroner for en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter.

Mens det ser surt ud for de københavnske lejlighedsejere, er det brede billede malet i lysere farver.

På landsplan er husene steget med 0,1 procent fra april til maj.

Det seneste år er huspriserne i Region Hovedstaden steget med 8,0 procent. I samme periode er lejlighedspriserne i Københavns Kommune steget med 4,7 procent.

Huspriserne vil ifølge en ny prognose fra de økonomiske vismænd stige med 2,8 procent i år og med yderligere 2,7 procent i 2025. I eprioden 2026-2030 vurderer de økonomiske vismænd, at huspriserne vil stige med i gennemsnit 4,6 procent om året.

