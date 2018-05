Når der skal handles stort og billigt ind af slik, chokolade, øl og vin, så behøver du i fremtiden ikke at køre til helt Tyskland. I hvert fald ikke, hvis topchef i Dansk Supermarked, Per Bank, får sin vilje.

For Per Bank foreslår i dag i en kronik i Børsen, at der bør oprettes en afgiftsfri zone i Sønderjylland for at komme den nuværende grænsehandlen til livs.

For ifølge topchefen er det ikke kun et problem for butikkerne i Sønderjylland, at danskerne strømmer ned til Fleggaard og Otto Duborg for at fylde biler og trailere med varer, det er også skidt for den samlede danske økonomi.

»Optimalt set var der slet ikke behov for et grænsehandelsbælte med lavere moms og afgifter. Men faktum er jo, at vi allerede har præcis sådan et bælte. Det ligger bare syd for grænsen i stedet for i Danmark, hvor det ville skabe vækst og job i Udkantsdanmark og sende en masse penge i statskassen,« siger Per Bank til avisen.

Per Bank, adm. direktør i Dansk Supermarked, vil have en afgiftsfri zone i Sønderjylland. Arkivfoto Foto: Bjarne Luthcke Per Bank, adm. direktør i Dansk Supermarked, vil have en afgiftsfri zone i Sønderjylland. Arkivfoto Foto: Bjarne Luthcke

Men hverken i Venstre eller i de øvrige regeringspartier er der opbakning til ideen.

For ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V), vil en afgiftsfri zone ‘føre til, at folk i Nordjylland spørger: Hvorfor skal vi betale moms heroppe?’

Ifølge de nyeste tal fra Skatteministeriet udgjorde grænsehandlen med nydelsesmidler som slik, chokolade, øl og vin omkring 4 milliarder kroner i 2016.