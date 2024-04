Vurderingsstyrelsen tager Folketingets Ombudsmands kritik til efterretning.

Sådan lyder det fra styrelsen torsdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Meddelelsen lander efter Folketingets Ombudsmand i en udtalelse tidligere på torsdagen har kritiseret Vurderingsstyrelsen for ikke at gøre nok for at afdække og forebygge problemer med de skæve foreløbige ejendomsvurderinger. Den kritik kan du læse mere om her.

I pressemeddelelsen udtaler Vurderingsstyrelsens direktør Poul Taankvist:

»Vi tager naturligvis kritikken fra Folketingets Ombudsmands til efterretning. Vi skulle have gjort mere for at kvalitetssikre de foreløbige vurderinger, inden de blev offentliggjort den 12. september. Det beklager vi ikke skete.«

I pressemeddelelsen lægger Vurderingsstyrelsen også fokus på, at de efter offentliggørelsen af de foreløbige vurderinger tilbage i september, gennemførte »en omfattende kvalitetssikring.«

»Vores efterfølgende kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger har været med til at øge kvaliteten markant og dermed sikre et mere retvisende beskatningsgrundlag,« lyder det fra direktøren.

»Nu lægger vi alle kræfter i for at få de endelige 2020-vurderinger sendt ud i løbet af 2024. I takt med at de kommer ud, bliver eventuelle tillæg og nedslag videreført til den foreløbige vurdering. Det håber jeg vil være med til at genopbygge tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger,« tilføjer han.

Artiklen er oprindeligt bragt på Euroinvestor