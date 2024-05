Det er et imponerende regnskab, der er landet fra den danske smykkekæmpe Pandora torsdag morgen.

Sådan lyder det fra investeringsstrateg i Saxo Bank, Oskar Barner Bernhardtsen i en kommentar:

»Umiddelbart havde jeg regnet med en skuffelse hos Pandora efter andre forbrugsvirksomheder, som for eksempel Lululemon og Kering, har skuffet og talt om svaghed hos forbrugeren, men det er et rigtig godt regnskab Pandora leverer i dag,« skriver han i en kommentar.

Pandora-aktien stiger med lige knap 6 pct. efter selskabets regnskab for første kvartal, hvor Pandora også opjusterer sine forventninger til året. Selskabet forventer nu en organisk vækst for året på 8-10 pct. mod tidligere 6-9 pct. Du kan læse mere om selve regnskabet her.

»Det er også et stærkt signal, der viser, at Pandora bliver mere effektive og dermed kan opveje for modvinden de højere sølvpriser giver,« lyder det fra Oskar Barner Bernhardtsen.

Han kalder markedets reaktion på regnskabet, hvor aktien bliver sendt markant op »fair« og går endda så langt som at kalde det »super torsdags bedste regnskab«.

Pandora-aktien har været en af de bedste aktier i det danske C25-indeks det seneste år. Her er aktien steget med omkring 80 pct.

