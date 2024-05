Den amerikanske kapitalfond Oaktree Capital Management vil sælge 6,9 millioner aktier i det danske tankrederi Torm, hvor fonden ejer omkring 54 pct. af aktiekapitalen.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra Torm.

Aktiesalget skal ske gennem en såkaldt 'secondary public offering' eller en accelereret bookbuilding som er et større aktiesalg målrettet mod institutionelle investorer. Oaktree har hyret den amerikanske storbank Citigroup til at stå for aktiesalget som kan udvides til knap 8 mio. aktier, hvis interessen i markedet er stor nok.

Investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, skriver i en kommentar, at aktierne formentlig vil »blive solgt med en større rabat«.

»Det skyldes, at det er en meget stor portion i forhold til den normale og daglige omsætning,« skriver han.

Hvis det lykkedes Oaktree at få solgt op mod de 8 mio. aktier vil det svare til omkring 8,5 pct. af aktiekapitalen. Før aktiesalget sidder Oaktree på omkring 54 pct. af Torm-aktierne.

Torm-aktien er braget op det seneste år, hvor den er steget med 50 pct.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

