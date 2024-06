Investorer verden over kommer til at sidde klinet til skærmen i eftermiddag dansk tid, når det såkaldte Kongetal for den amerikanske økonomi offentliggøres.

Tallet kan nemlig få stor betydning for aktiemarkedet, og udsigterne til, hvor mange eventuelle rentenedsættelser den amerikanske centralbank vil levere.

Kongetallet - eller den amerikanske jobrapport 'Non Farm Payroll' - bliver anset som en strømpil for, hvordan det går i den amerikanske økonomi. Tallet viser hvor mange job, der er blevet skabt udenfor landbruget i den forgangne måned. Ræsonnementet er, at hvis amerikanske selskaber tør ansætte i stedet for at fyre, så tolkes det som, at de ser lyst på fremtiden.

Læs også: Aktieekspert: Sådan kan du redde din portefølje og gå tidligt på pension



I øjeblikket forventer markedet, at der vil være blevet skabt omkring 185.000 nye job i maj. Det er en anelse mere end de 175.000 fra april, som sammen med en række andre økonomiske nøgletal i USA har givet små tegn om afkøling i økonomien.

»Den overraskende svage jobvækst i april øger i den grad interessen for jobrapporten i maj. Skuffer jobvæksten igen, kan det presse renterne en del ned. Svaghedstegn på arbejdsmarkedet kan i den grad få den amerikanske forbundsbank (Fed) på andre tanker med hensyn til at holde renten høj i lang tid,« lyder det fra Sydbank i en kommentar inden dagens tal.

Samme vurdering lyder fra investeringsøkonom Per Hansen, fra handelsplatformen Nordnet:

»Hvis den afkøling vi har set i andre nøgletal bliver bekræftet i maj måneds arbejdsmarkedsrapport, vil det med det samme få investorerne til at spekulere i, at Federal Reserve nu er mere på ”firm footing”, når det drejer sig om muligheden for at levere ikke kun en men flere rentenedsættelser i 2024,« skriver han i en kommentar og tilføjer:

»Et tal omkring 150.000 nye jobs vil formentlig være svagt nok til at bekræfte den tendens og investeringstese om at lavere renter er forestående.«

Læs også: eToro: Første rentenedsættelse fra ECB i hvad der kan blive en rentenedtrapning i slowmotion



Lavere renter anses typisk som godt af investorer på aktiemarkedet, da det blandt andet er med til at gøre det billigere for selskaberne at låne penge.

Kongetallet bliver offentliggjort kl. 14:30 - og du kan selvfølgelig følge udviklingen og reaktionerne her på Euroinvestor.dk

Millionærklubben byder onsdag d. 19 juni indenfor til Millionærklubben Eksklusiv. Du kan møde holdet bag Millionærklubben i et helt særligt underholdende eksklusiv-arrangement. Der skal gøres status på panelets aktiekonkurrence her ca. 6 måneder inde i 2024, hvor de skal stå til ansvar for de valg, de tog, da året startede.Holder de fast i deres aktier eller hvilke aktier tror de på nu? Det kan du blandt andet få svar på.

Din vært er Bodil Johanne Gantzel og du kan møde det faste hold, der består af Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg, Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg hos Jyske Bank, Anders Bæk, civilingeniør, forfatter og privat investor med særligt fokus på teknologi og AI. Køb billetter her: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/kommende-arrangementer

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

I den seneste udgave af podcasten Spar Kassen ser vi nærmere på et pristjek af økologi, de massive prisforskelle - og hvor meget dyrere en økologisk kurv er end en konventionel.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.

Læs også: Danske Bank: Det kan koste dig dyrt

Læs også: Børshus: Novo Nordisk er 30 pct. mere værd