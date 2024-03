Globale giganter som Nike, Puma og Adidas sælger sportstøj og sko for milliarder - senest kunne giganten Nike torsdag præsentere en omsætning på 12,4 mia. dollar. for sit tredje kvartal. Det svarer til et salg på 85 mia. kr. i et enkelt kvartal.

Men der er stor forskel på, hvordan det går de forskellige selskaber på børsen. Det viser en opgørelse over kursudviklingen i en række af de største sportstøjselskaber det seneste år.

Store giganter som Puma og Under Armour har eksempelvis fået kurstæsk, mens unge fremadstormende brands som On running og Lululemon er vokset eksplosivt.

Nedenfor kan du se en liste over, hvor stort afkast en række af de store sportbrands har lavet det seneste år. Afkast er målt for perioden 30/3/2023-19/3/2024 i dollar inklusive udbytter:

Til sammenligning har verdensindekset MSCI ACWI, der afspejler den samlede udvikling blandt alle verdens aktier, leveret et afkast på 27,5 pct.

