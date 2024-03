Dårligt regnskab, ejerskifte, en drastisk nedgang af fysiske butikker og senest et navneskift.

Udefra kunne det måske ligne, at den 45 år gamle sportskæde Sportmaster, der nu skal hedde Sports World, står midt i en svær tid.

Men ifølge redaktionschef på B.T. Penge, Niels Philip Kjelsen, giver navneændringen anledning til håb for den gamle sportskæde.

»Det er en meget stor omvæltning, der er i gang her for Sportsmaster, og selvom det måske ser kritisk ud på overfladen, tror jeg faktisk, der er et stort potentiale her,« siger han.

Niels Philip Kjeldsen dømmer altså ikke Sportmaster ude. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen dømmer altså ikke Sportmaster ude. Foto: Bax Lindhardt

I 2022 købte den britiske detailkoncern Frasers Group Sportmaster. Dengang var der hele 75 butikker rundt i Danmark.

I dag er der blot 37.

Frasers Group ejer den britiske sportskæde Sports Direct, og det mener Niels Philip Kjeldsen er værd at bemærke.

»Det, vi reelt ser lige nu, er, at Sportmaster i grove træk er ved blive transformeret i retning af den engelske kæde Sports Direct, som har samme ejere,« siger han.

Han har holdt godt øje med sortimentet i de danske Sportmaster-butikker og har bidt mærke i, at mærker, som Sport Direct fører, er begyndt at dukke op i de danske butikker.

Her nævner han blandt andre tennis-, golf- og basket-tøjmærket Salzenger og boksemærket Lonsdale.

»De har sågar nogle af de engelske anprisninger på, når man står ude i butikken,« bemærker Niels Philip Kjeldsen.

Da Frasers Group købte Sportmaster, lancerede de en ny strategi for kæden. Der skulle være færre butikker, som til gengæld skulle være større og primært ligge i butikscentre, lød den kort fortalt.

Det er den samme udvikling, som britiske Sports Direct har været igennem, siger Niels Philip Kjeldsen.

Transformationen af Sportmaster kan ifølge redaktionschefen sagtens føre til en regulær priskrig for danske sportskæder.

»Det kan sagtens blive en meget interessant størrelse for de danske forbrugere. Jeg tror, vi kommer til at se den her kæde bidrage til en øget priskonkurrence. Der er store muskler bag det her projekt, og de køber ind i en størrelse, så der er mulighed for at gå aggressivt til værks,« siger han og afslutter:

»Det bliver interessant at følge.«

Vil du have geniale sparetips hver uge? Så skriv dig op til Niels Philip Kjeldsens nye nyhedsbrev, 'Spar kassen', herunder: