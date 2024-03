»Den værste bil, jeg nogensinde har anmeldt.«

Sådan starter YouTube-stjernen Marques Brownlee sin anmeldelse af elbilen Fisker Ocean.

Den amerikanske techanmelder med næsten 19 millioner følgere på YouTube, der af nogen bliver kaldt for verdens mest indflydelsesrige anmelder på sociale medier, har netop bedømt den danskejede elbil.

Og som starten af hans video antyder, så er han langt fra tilfreds med elbilen, som har danskeren Henrik Fisker står bag.

Marques Brownlee er særligt irriteret over, at Fisker Ocean har alt for mange børnesygdomme, som han kalder dem. Foto: Foto: Marques Brownlee, Auto Focus, YouTube Vis mere Marques Brownlee er særligt irriteret over, at Fisker Ocean har alt for mange børnesygdomme, som han kalder dem. Foto: Foto: Marques Brownlee, Auto Focus, YouTube

»Jeg har været meget i tvivl om, hvordan jeg skulle starte den her video, fordi det har været det underligste biltest, som jeg har lavet.«

»Det er ikke, fordi det er den mest specielle, finurlige eller underligste bil – nej, det er simpelthen, fordi det er den dårligste, som jeg har testet,« fortsætter youtuberen.

I den 20 minutter lange video gennemgår Marques Brownlee Fisker Oceans design, køreegenskaber og setup.

Og det er faktisk ikke de to første dele, som han er utilfreds med.

»Grunden til, at den er så dårlig, er faktisk ikke bilens opbygning,« siger han og nævner, at den ser pæn ud, har en pæn farve, okay rækkevidde, fine køreegenskaber, god affjedring og flere andre ydre egenskaber ved bilen.

Men han slår hårdt ned på en række andre ting ved bilen.

»Jeg prøver på at forstå, hvorfor de har truffet så mange underlige valg med bilen, og der er jeg kommet frem til, at det må være, fordi det er et ungt bilmærke, der ikke præcis ved, hvad de vil med mange af deres valg eller har gennemtænkt dem,« siger anmelderen.

Her nævner youtuberen en masse af bilens mangler, der ifølge ham ikke virker som de skal. Blandt andet skulle bilen ikke have en parkeringsbremse, der virker på bakker. Kameraerne, der blandt hjælper med parkering, skulle ikke virke. Bluetoothfunktionen heller ikke. Ligesom bilens computersystem efterlader en del spørgsmål, og ved hver start skulle bilen komme med utallige advarselslamper uden grund.

»Du kunne give mig den her bil gratis, men jeg ville ikke have den, for der er så mange ting ved den, som irriterer for meget. Det er blandt andet kameraerne, der ikke virker, advarselslamperne blinker konstant uden grund – det føles som den bil med flest børnesygdomme nogensinde,« siger Marques Brownlee.

Han nævner i videoen, at Fisker Inc., som bilfirmaet hedder, ikke ville udlevere en bil til anmeldelse. I stedet skaffede han en igennem en Mitsubishi forhandler.

Angiveligt ville Fisker Inc. ikke have bilen anmeldt, da de har en stor softwareopdatering klar til bilen.

»Jeg tester de biler, der er på markedet, som folk kan købe. Men jeg skal nok nævne de ting til sidst i anmeldelsen, som denne opdatering skulle indeholde,« siger techanmelderen.

B.T. har været i kontakt med Fiser Inc. for at få dem til at svare på den sønderlemmende kritik.

I et skriftligt svar oplyser deres talsperson:

»Fisker fortsætter med at introducere nye funktioner, som forbedrer både køreegenskaber og komfort. Efterhånden som udbredelsen vokser, og antallet af førere og kørte kilometer stiger, bliver vores innovationer testet under en bredere vifte af forhold, der afslører, hvordan vi kan forbedre os.«

»Næsten alle de problemer, der er blevet identificeret, var begrænset til tidligt byggede køretøjer, og vi arbejder med tidlige brugere for at løse de problemer, de måtte have haft.«