Der er fart på det sociale medie Reddit, der i sidste uge gik på børsen i USA.

På sin bare tredje handelsdag efter at selskabet blev børsnoteret, steg Reddit-aktien således med 30 pct. mandag.

Reddit-aktien åbnede mandagens børshandel i en pris på 47 dollar per aktie, men sluttede mandagens børshandel lige under 60 dollar.

Det sociale medie blev børsnoteret torsdag i sidste uge, hvilket var første gang siden 2019 at et socialt medie blev børsnoteret i USA. Reddit-aktien blev sat til salg torsdag til 34 dollar per aktie, og steg 48 pct. på første handelsdag.

Blandt investorerne, der har kastet sig over Reddit-aktien er den kendte tech-investor Cathie Wood, der driver kapitalforvalteren Ark Invest. Det kan du læse mere om her.

Reddit, er en af de mest besøgte hjemmesider i USA, blev grundlagt tilbage i 2005 af Alexis Ohanian og Steve Huffman, og sidstnævnte er den dag i dag selskabets administrerende direktør.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.