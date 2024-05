Der har været gang i de europæiske aktier i dagens handel.

Det viser en status over dagens vindere og tabere på de europæiske børser.

Nedenfor ses de 10 aktier, der har klaret sig bedst og værst i dag i det toneangivende europæiske aktieindeks, Stoxx600, der er baseret på 600 aktier, der er udvalgt blandt de store, mellem og små selskaber på det europæiske aktiemarked.

De 10 bedste aktier:

Worldline SA +6,08 pct.

Alstom SA +5,83 pct.

Zealand Pharma +5,20 pct.

Wacker Chemie AG +4,93 pct.

Vestas Wind Systems +4,59 pct.

Evotec SE +4,13 pct.

Forvia +3,39 pct.

Acciona SA +3,19 pct.

Porsche Automobil Holding SE +2,92 pct.

Vallourec SACA +2,68 pct.

De 10 værste aktier:



Erste Group Bank -5,39 pct.

AIXTRON SE -2,95 pct.

Bakkafrost P/F -2,49 pct.

Comet Holding AG -2,47 pct.

SOITEC -2,36 pct.

HelloFresh SE -1,91 pct.

Elis SA -1,90 pct.

Sartorius Stedim Biotech -1,82 pct.

Dino Polska SA -1,77 pct.

Rational AG -1,70 pct.

Millionærklubben byder onsdag d. 19 juni indenfor til Millionærklubben Eksklusiv. Du kan møde holdet bag Millionærklubben i et helt særligt underholdende eksklusiv-arrangement. Der skal gøres status på panelets aktiekonkurrence her ca. 6 måneder inde i 2024, hvor de skal stå til ansvar for de valg, de tog, da året startede. Holder de fast i deres aktier eller hvilke aktier tror de på nu? Det kan du blandt andet få svar på. Din vært er Bodil Johanne Gantzel og du kan møde det faste hold, der består af Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg, Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg hos Jyske Bank, Anders Bæk, civilingeniør, forfatter og privat investor med særligt fokus på teknologi og AI. Køb billetter her: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/kommende-arrangementer

Læs også: Himmelstormer Zealand Pharma fortsætter op

Læs også: Dansk aktie på toppen af Europa

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Få tip til at spare på kvalitetsmad i den seneste udgave af podcasten Spar Kassen, hvor kok og forhenværende dommer i Masterchef, Thomas Castberg, giver sine bedste råd til hurtig, billig mad - og grillen.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.