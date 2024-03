Efter otte år lukker restauranten Det Arabiske Køkken på Skolegade i Esbjerg.

Det sker efter en tid med noget, ejeren kalder »ondsindet sladder og falske rygter«.

Det skriver JydskeVestkysten.

»Det er med blødende hjerte at skulle meddele, at vi desværre har måttet dreje nøglen, og lukke vores elskede restaurant og lounge,« skriver Det Arabiske Køkken på restaurantens Facebook-side.

»Vi er rigtig kede af det, men ser også frem til at gå en tid i møde med tid til familie og fritid,« lyder det videre.

Flere brugere begræder lukningen af restauranten og Den Arabiske Lounge, som ejeren, Mostapha Saleh El-Jalil, åbnede sidste forår.

»Det er en trist dag for Esbjerg by, som mister et markant spisested – og, ja, byens bedste restaurant. Endnu mere trist bliver det, når man forstår, at det var grundløse, men ondsindede rygter, der i sidste ende gjorde udslaget,« skriver en bruger i en kommentar til opslaget om, at restauranten lukker.

Til JydskeVestkysten fortæller Mostapha Saleh El-Jalil, at det netop var med åbningen af Den Arabiske Lounge, at det begyndte at gå skævt for forretningen.

Kunderne blev væk, og ifølge ejeren skyldes det, at der opstod »ondsindet sladder og falske rygter« om, at han og personalet plejede omgang med kriminelle fra bandemiljøet. Det nægter han, har været tilfældet.

I første omgang satte han restauranten og loungen til salg, men nu lukker Mostapha Saleh El-Jalil helt ned for forretningen.