Så blev spændingen udløst.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har her klokken 14.15 torsdag offentliggjort den nye ledende rente i forbindelse med dagens rentemøde.

Enkelte økonomer havde peget på, at der nu er så meget styr på inflationen i euroområdet, at centralbankchef Christine Lagarde kunne sænke renten.

Men Lagarde fastholdt, som flertallet af økonomer og markedet også forventede, renten på status quo. Det betyder, at den ledende rente fortsat lyder på 4,0 procent.

»Styrelsesrådet er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt,« skirver ECB i en pressemeddelse og fortsætter:

»Styrelsesrådet mener, at ECB's officielle renter ligger på et niveau, der bidrager væsentligt til den igangværende disinflationsproces. Styrelsesrådets fremtidige beslutninger vil sikre, at dets officielle renter forbliver tilstrækkeligt restriktive, så længe det er nødvendigt.«

Danske boligejere med korte, variabelt forrentede flekslån som F-kort, som følger ECBs rente meget tæt, fik altså heller ikke en rentenedsættelse i april.

Torsdag klokken 14.45 går centralbankchef Christine Lagarde på talerstolen.

Her vil investorerne veje hvert et ord fra hendes mund på en guldvægt. Det helt store spørgsmål er, om hun fortsat vil signalere, at ECB vil sætte renten ned til juni.

Hidtil har Lagarde sagt, at hun baserer rentefastsættelsen på solide data. Dem mangler hun stadig. Først op til rentemødet i juni har hun data på, hvordan arbejdsmarkedet og lønningerne har udviklet sig i euroområdet i første kvartal 2024.

Det gentager ECB i sin pressemeddelelse torsdag:

»Styrelsesrådet (vil, red.) fortsat benytte en dataforankret tilgang møde for møde for at bestemme restriktionens passende niveau og varighed, og det forpligter sig ikke på forhånd til et bestemt renteforløb.«

Boligejere med korte flekslån skal altså heller ikke sætte næsen op efter en rentenedsættelse på ECBs rentemøde til maj, men markedet tror op til dagens pressemøde klokken 14.45 fortsat på, at Lagarde sætter renten ned til juni.

Det er også forventningen hos chefstrateg i Nykredit Frederik Engholm.

»ECB holdt helt som ventet renten uændret på dagens rentemøde. Enkelte ECB-medlemmer har i de foregående uger talt for lempelser allerede på dagens møde, men det store flertal har længe virket ganske enige om, at den første nedsættelse af renten bør falde i juni,« skriver han i kommentar og tilføjer:

»Pressemødet lidt senere vil give os flere svar på, hvor stor appetitten i styringsrådet er på lempelser på kort sigt.«

Det bliver interessant at se, hvordan markedet reagerer på Lagardes ord.

Euroinvestor og B.T. følger pressemødet.

