Det skal på et tidspunkt være slut med at betale for dagligvarer, øl og endda aktier med danske kr.

Det er holdningen i det danske parti Moderaterne, hvor spidskandidat til det kommende EU-parlamentsvalg Stine Bosse i en kandidattest hos Altinget har erklæret sig »helt enig« i at Danmark skal udskifte kronen med euro på et tidspunkt.

»Lige nu betaler vi som danskere omkring én procent i gebyr, når vi veksler fra kroner til euro. Vi har dyre omkostninger til kurssikring og en masse administrativt bøvl for virksomheder,« siger Stine Bosse til Altinget.

Hun understreger dog overfor mediet, at det ikke er 'lige nu' hun ønsker at lave valutaændringen og at det er med en tidshorisont på 10-15 år.

Stine Bosse er Moderaternes spidskandidat til Europa-Parlamentet. Hun har i en årrække fra 2003-2011 været adm. direktør i Tryg. Derudover har hun bedsiddet en række bestyrelsesposter.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



