Er Paramount Global-aktien værd at købe?

Analytikerne følger med i udviklingen i Paramount Global, der er et amerikansk massemedie- og underholdningskonglomerat. Men hvordan anbefaler analytikerne, at man handler aktien? Det har Euroinvestor set på her.

Aktien er de seneste 12 måneder faldet med lige knap 17 pct.

Men hvad er udsigterne for aktien fremadrettet?

Ser man på, hvad de professionelle analytikere i bankerne og analysehusene mener om aktien, så er de ikke just opstemt over aktien.

Der er ifølge Bloomberg 30 analytikere, der har dækning af Paramount Global.

Af de 30 analytikere har 6 en købsanbefaling. 13 analytikere har en hold-anbefaling, mens 11 har en sælg-anbefaling.

Ser man på analytikernes kursmål, altså hvad analytikerne i gennemsnit vurderer, at aktiekursen vil bevæge sig imod inden for de næste 12 måneder, så ser de aktien falder med 18,7 pct.

De vurderer, at aktien kan bevæge sig op imod 13,10 dollar, hvor kursen nu ligger på omkring 11,96 dollar.

Den, der er mest positiv over for Paramount Global-aktien, er analysehuset Morningstar, der har en købsanbefaling og et kursmål på 20 dollar.

I midten af skalaen finder man TD Cowen, der har en hold-anbefaling og et kursmål på 14 dollar.

I den modsatte ende af skalaen derimod finder man Loop Capital Markets, der har en sælg-anbefaling og et kursmål på blot 9 dollar.

En hold-anbefaling betyder, at man som investor bør holde fingeren fra handelsknappen. Det betyder kort sagt, at hvis du allerede har Paramount Global-aktien, skal du ifølge banken beholde aktien. Hvis du gerne vil have aktien, er det bedre at afvente udviklingen indtil der kommer mere klarhed over, hvor aktiekursen skal hen herfra.

