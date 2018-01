Selvom Danmarks største forsikringsselskab i dag kunne præsentere et resultat på 3,2 milliarder kroner i 2017 før skat, så skal kunderne alligevel indstille sig på et større kontingent.

Tryg, der har tre millioner kunder fordelt i Danmark, Sverige og Norge, varsler nemlig prisstigninger i det netop offentliggjorte regnskab.

‘Tryg vil gennemføre prisjusteringer på omkring 3 procent i 2018 for fortsat at forbedre det underliggende niveau af rentabilitet,’ står der i regnskabet, som du kan læse her.

Men selvom prisstigninger næppe lyder som sød musik i de mange kunders ører, så sker varslingen dog samtidig med, at Tryg skriver i regnskabet, at udbetalte bonusser til medlemmerne bliver en tilbagevendende begivenhed.

I 2017 fik Tryg-kunder udbetalt en bonus på otte procent af forsikringspræmien, men hvad beløbet bliver i 2018 og frem bliver besluttet fra år til år, står der.

Over for Finans.dk vurderer aktieanalytiker i Sydbank, Mikkel Emil Jensen, at prisstigningerne giver god mening på baggrund af kundernes forventning om til gengæld at få udbetalt bonus, når året er omme.

»Bonusordningen er et godt argument overfor kunderne, fordi man kan sige til kunderne: Vi hæver priserne, men du får det tilbage igen som bonus, når året er slut,« siger han.

Årsresultat vækker ifølge Ritzau glæde hos ledelsen, fortæller administrerende direktør Morten Hübbe i regnskabet.

»Vi fortsætter med at have en positiv vækst for hele koncernen, der igen primært er båret af den danske privatforretning.«