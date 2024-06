Københavns Kommune skal stoppe sine investeringer i virksomheder, der har forbindelser til israelske bosættelser i palæstinensiske områder, mener Sophie Hæstorp Andersen (S), der vil foreslå netop det til et kommende møde i kommunens økonomiudvalg, skriver Ritzau.

»Jeg tror, at vi alle sammen er meget påvirkede af den situation, der er lige nu i Israel og Palæstina. Vi har som en stor investor et ansvar for at sikre blandt andet menneskerettigheder,« siger hun til mediet og tilføjer, at kommunen ikke bør investere i virksomheder, der er involveret i ulovlige bosættelser ifølge FN.

Københavns Kommune har i øjeblikket omkring 6,8 millioner kroner investeret i virksomheder på FN-listen, hvilket udgør en lille del af kommunens samlede portefølje på cirka 16,4 milliarder kroner.

Senest har Københavns Universitet, KU, besluttet at stoppe investeringer i Booking.com, eDreams, Airbnb og Expedia, der alle optræder på FN-listen. Beslutning blev truffet efter protester fra studerende, der krævede, at KU droppede sine investeringer i virksomheder med tråde til israelske bosættelser.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.