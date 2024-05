Om få timer lander der foreløbige inflationstal for eurozonen i maj.

Og det er ikke forventet, at tallene kommer til at ændre nævneværdigt ved den kommende rentebeslutning fra centralbanken i næste uge, som er så godt som garanteret. I stedet kan tallene komme til at sige noget om den efterfølgende udvikling:

»Det store spørgsmål er, hvor kraftigt renten bliver sænket i de kommende kvartaler. Her kommer inflationstallene til at spille en afgørende rolle,« skriver Sydbank i en kommentar.

På forhånd er det forventningen at den europæiske inflation vil tikke en smule op i forhold til sidste måned, hvor den var på 2,4 pct. Markedet forventer at tallet for maj vil være på 2,5 pct. – og det er ikke nødvendigvis godt nyt for centralbanken, som har et mål om at få bragt inflationen ned til 2 pct.

Det kan understøttes af, at den tyske inflation landede lidt højere end ventet tidligere på ugen og at særligt serviceinflationen steg, bemærker Sydbank.

»Det peger i retning af, at kerneinflationen (ekskl. energi og fødevarer) stiger en tand i eurozonen i dag. Skulle kerneinflationen falde, kan det løfte forventningerne til rentefald og svække euroen,« skriver Sydbank.

Inden de europæiske inflationstal lander kl. 11 bliver der også offentliggjort inflationstal fra Frankrig. De forventes også at stige en smule fra 2,2 pct. i sidste måned til 2,4 pct.

