Om få timer lander det amerikanske kongetal, og det kan få stor betydning for udviklingen på markederne.

Kongetallet er et tilnavn, som den månedlige amerikanske jobrapport Non farm payroll har fået. Den siger noget om, hvor mange job, der er blevet skabt i USA udenfor landbruget den seneste måned.

Rapporten kan påvirke markederne, da den siger noget om udviklingen i den amerikanske økonomi. Ræsonnementet er, at hvis amerikanske selskaber tør ansætte i stedet for at fyre, så tolkes det som, at de ser lyst på fremtiden.

De seneste måneder har tallet landet højere end ventet, og det har i stigende grad fået investorerne til at blive overbevist om, at en rentesænkning i USA har lange udsigter. I øjeblikket er forventningen i markedet, at der blev skabt omkring 238.000 nye job i USA i april måned.

»Hvis jobvæksten igen er markant højere end forventningerne, kan det presse renterne op. Det vil formentlig øge sandsynligheden for, at direktørerne i den amerikanske forbundsbank (Fed) vil overveje at holde renten i ro året ud eller endda hæve renten,« lyder det fra Sydbank i en kommentar.

Højere renter anses typisk som et mindre godt scenarie for aktiemarkedet, da det blandt andet påvirker selskabernes fremtidige pengestrømme, og gør det dyrere for dem at låne penge.

Hos Nordea påpeger man, at meget af den seneste stærke jobvækst i USA kan skyldes, at immigrationen er steget i USA de seneste måneder:

»Det gør ikke jobfremgangen mindre imponerende, men det betyder, at det ikke nødvendigvis er en indikation om, at efterspørgslen efter arbejdskraft er stigende, og at der er tegn på stigende lønvækst,« lyder det fra Nordea i sin morgenbriefing.

Den amerikanske jobrapport bliver offentliggjort fredag eftermiddag kl. 14:30 dansk tid. Du kan følge udviklingen på Euroinvestor.dk

