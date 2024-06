Aktien i norsk olieselskab er værd at købe.

Det vurderer det svenske finanshus SEB, som ændret holdning til det norske olieselskab Vår Energi.

Finanshuset anbefaler nu sine kunder at købe aktien, hvor man tidligere havde en 'hold'-anbefaling. Banken fastholder dog sit kursmål på 38 norske kr. per aktie.

Vår Energi-aktien er steget med 8 pct. i år.

Der er ifølge Bloomberg 19 analytikere, der har dækning af aktien. Af dem har hele 16 en købsanbefaling, 3 analytikere har en hold-anbefaling, mens ingen af analytikerne har en sælg-anbefaling.

Ser man på analytikernes kursmål, altså hvad analytikerne i gennemsnit vurderer, at aktiekursen vil bevæge sig imod inden for de næste 12 måneder, så ser de aktien vokse med 24,6 pct.

De vurderer, at Vår Energi-aktien kan bevæge sig imod 43,44 norske kroner mod den nuværende pris på 34,87 kroner.

Den, der er mest positiv over for Vår Energi-aktien, er RBC Capital, der har en købsanbefaling og et kursmål på 53 norske kroner.

I den modsatte ende af skalaen finder man Goldman Sachs, der har en hold-anbefaling og et kursmål på 36 kroner.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

