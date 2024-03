I øjeblikket er der et faresignal på aktiemarkedet, som investorerne burde være opmærksomme på.

Det fortæller Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.

Han har bidt mærke i, at flere kendte topchefer, heriblandt Mark Zuckerberg fra Meta, Jeff Bezos fra Amazon og Peter Thiel fra Palantir, har haft travlt med at sælge aktier i deres selskaber.

»Det ser jeg som en risiko for, at stemningen har været lidt for god, og at vi kommer til at mangle noget god energi på aktiemarkedet fremover,« siger Per Hansen til Euroinvestor.

Han påpeger, at kursstigninger har været meget koncentreret omkring nogle få aktier, og det blandt andet er topcheferne for nogle af disse selskaber, som er begyndt at trykke på salgsknappen.

Meta er eksempelvis steget med 46 pct. indtil videre i 2024.

Investeringsøkonomen vurderer, at insidersalget i øjeblikket er stort, og der gør ham en smule nervøs for udsigterne for aktiemarkedet den kommende tid.

»Det er et signal, som man burde tage med i sine overvejelser,« siger Per Hansen.

Det er ifølge investeringsøkonomen også noget, som kan sænke sulten efter disse aktier.

»Aktier stiger af to årsager. Den ene er, hvis indtjeningsforventningerne stiger, den anden er, hvis investorerne har lyst til at købe flere aktier. Den lyst bliver nok lidt mættet af, at de, som sidder inde i virksomhederne, har mere lyst til at sælge aktierne,« siger Per Hansen.

Læs også: Stor aftale går i vasken - aktien styrtdykker

Læs også: Lau Svenssen fremhæver ny våbenaktie: 'Meget interessant'

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.