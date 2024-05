GN Store Nord leverer bedre end ventet og bygger videre på sin turnaround case.

Sådan lyder den indledende kommentar fra investeringsøkonom ved Nordnet, Per Hansen, efter at det danske lyd- og høreapparatselskab har præsenteret sit regnskab for første kvartal torsdag morgen. Det kan du læse mere om her.

Han tror også, at investorerne vil tage pænt imod regnskabet:

»Der bør være plads til en solid kursstigning,« skriver han i en kommentar til regnskabet.

Per Hansen bider mærke i, at GN efter et par hårde virker til at være godt på vej med sin turn-around og at regnskabet er på linje med forventningerne eller en smule bedre. Blandt andet er den organiske vækst i Hearing-divisionen bedre end ventet, samtidig med at EBITA-marginen også overgår forventningerne.

Samtidig falder selskabets gearing også, hvilket er værd at bemærke for et selskab som GN, der har kæmpet med en høj gæld.

»Året er startet rigtig godt og investorerne vil formentlig være tilbøjelig til at indregne en mulighed for en senere opjustering. Hvis GN kan holde kursen er der en mulighed for at investorerne både kan få bedre resultater og stigende multipler,« skriver Per Hansen i en kommentar.

Multipler er forholdstal, der bruges til at værdiansætte eller sammenligne en virksomhed med konkurrenter eller andre dele af aktiemarkedet. Du kan læse mere her.

Per Hansen mener, at dagens regnskab bekræfter at selskabet er på vej i den rette retning:

»Alene bedømt ud fra de seneste 2 kvartalsregnskaber er turnaround processen on track og det er helt afgørende for investeringscasen,« skriver han.

GN Store Nord fastholder sine forventninger til året i dagens regnskab, men investorerne skal muligvis ikke vente længe på nye finansielle mål. Den 7. maj holder selskabet nemlig kapitalmarkedsdag, hvor investorerne håber på opdaterede finansielle mål for det danske selskab.

GN-aktien er steget med 14,1 pct. de seneste tre måneder.

