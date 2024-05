Det har sin naturlige forklaring, at Zealand Pharma falder tilbage med 5 pct. torsdag ovenpå nyt regnskab.

Det er vurderingen fra Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.

Reelt er regnskaber for biotekselskaber normalt et 'non-event,' forklarer han i en kommentar.

Hvad der driver kursen på biotekaktier er vigtige informationer om forskning og resultater, og de bliver offentliggjort i det øjeblik data foreligger.

»Det vil være meget tilfældigt, hvis der lige nøjagtig kommer vigtige data de 4 ud af 365 dage om året, hvor kvartalsregnskaberne bliver offentliggjort,« lyder det fra Per Hansen.

I regnskabet fortæller Zealand Pharma om sin fremdrift, og selskabet har også reelt et par nyheder med om FDAs, som er de amerikanske sundhedsmyndigheder, datoer på Glepaglutide og CHI, som er to af Zealands medikamenter under udvikling.

Ellers er der meget forventeligt ikke de større nyheder i regnskabet, tilføjer investeringsøkonomen.

Han peger på, at aktiekursen reagerer på kendte størrelser og på den kursudvikling, som har været stigende de seneste dage og op til regnskabet

»Uden nye større nyheder er et kursfald naturlig. Ikke mindst set i relation til, at Zealand Pharma ikke længere er et lille selskab. Med 40 mia. kr. i markedsværdi og en position i C25 følger forventninger - især efter det seneste års store kursstigning,« forklarer Per Hansen.

Som han henviser til, at Zealand Pharma aktien braget op de seneste års tid. Bare siden årets start er aktien steget med 75 pct.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

