Zealand Pharma løfter sløret for, hvordan det går med en række af deres medicin under udvikling.

Det sker i biotekselskabets regnskab for første kvartal for 2024, der er landet torsdag morgen.

I perioden har Zealand Pharma haft en omsætning på 15,1 mia. kr.

Driftresultatet ender på et underskud på -255,8 mio. kr. mod ventede -252 mio. kr., ifølge estimater indsamlet af Bloomberg.

Derudover havde biotekselskabet driftsomkostninger for 266,3 mio. kr., hvor analytikerne havde ventet 243 mio. kr.

I regnskabet fremgår det, at Zealand Pharma fastholder sine forventninger til 2024.

Selskabet har ingen forventninger til omsætningen grundet »usikker størrelse og timing,« fremgår det af regnskabet. Derudover venter de driftsomkostninger på 1,1-1,2 mia. kr.

I regnskabet kommer Zealand Pharma også med en række højdepunkter for deres medicin under udvikling i årets første kvartal.

Blandt andet peger selskabet på, at deres partner Boehringer Ingelheim har haft stærke fase 2 forsøg for deres medicin under udvikling, survodutide. Derudover peger Zealand på, at de har fået sat deadline på to af deres medikamenter til inden årets udgang til at skulle vurderes af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

Til regnskabet udtaler topchef Adam Steensberg:

»Jeg er meget tilfreds med den fortsatte fremgang af vores forretning i de første måneder af 2024. Vores partner Boehringer Ingelheim rapporterede imponerende toplinjedata fra fase 2-studiet med survodutide i MASH og rekruttering til fase 3-studierne i fedme skrider meget godt frem.«

»Med vores pipeline af helejede og differentierede fedmekandidater er jeg virkelig begejstret for de kommende dataudlæsninger for petrelintide og dapiglutid,« tilføjer han.

Derudover tilføjer han, at de fortsætter forberedelserne af en række omfattende forsøg med nogle af deres fedmekandidater.

Aktien i Zealand Pharma er braget op den seneste tid, og bare det seneste år er aktien steget med over 150 pct.

Den massive fremgang er sket på baggrund af en række lovende resultater fra et fedmemiddel, som Zealand Pharma har under udvikling. Generelt har der den seneste tid været en stor hype omkring fedmemedicin, hvilket også har sendt den danske medicinalmastodont Novo Nordisk på optur.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

