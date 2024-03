Den danske økonomi ville være gået i bakgear sidste år, hvis det ikke var for Novo Nordisk og andre medicinalselskaber.

Det står klart efter, at Danmarks Statistik tirsdag morgen har udgivet tal for bruttonationalproduktet, BNP, i årets fjerde og dermed sidste kvartal af 2023.

Således kan regnskabet for hele det forgangne år gøres op, og konklusionen lyder, at dansk økonomi i 2023 voksede med hele 1,8 pct., hvilket er bemærkelsesværdigt i en tid, hvor vores nabolande Tyskland og Sverige befinder sig i en teknisk recession. Det indebærer, at BNP to kvartaler i træk er negativt.

Men også det danske BNP havde været negativt i det forgangne år, hvis det ikke var for medicinalindustrien, konkluderer Danmarks Statistik:

»Uden medicinalindustriens bidrag ville BNP være faldet med 0,1 pct.«

I Arbejdernes Landsbank kalder økonom Anton Thorell Steinø sidste års BNP-vækst for »bestemt godkendt«, men hæfter sig ved, at hele læsset stort set er trukket af medicinindustrien.

Der gemmer sig dog flere gode nyheder i dagens BNP-tal, mener han:

»Privatforbruget voksede i samtlige kvartaler sidste år, hvor danskerne igen vinder købekraft med høje lønstigninger og lav inflation. Der er grund til behersket optimisme.«

Optimismen var især at spore i første kvartal af 2023, hvor eksporten trak dansk økonomi op i gear. Derpå fulgte to kvartaler med økonomisk tilbagegang, fremhæver Anton Thorell Steinø og understreger, at man ikke skal være blind for, at 2023 »havde økonomiske bump på vejen«.

Imidlertid er det ene negative kvartal, tredje kvartal, nu blevet revideret til et plus, og det er sjældent, at man får så store revisioner af, hvordan det egentligt ser ud for dansk økonomi, siger Søren Kristiensen, der er økonom i Sydbank.

Tredje kvartal er revideret fra et fald på 0,7 pct. til nu en stigning på 0,4 pct.

»Det må siges at være sjældent, at vi får så store revisioner af, hvordan det egentlig ser ud for dansk økonomi. Vi kan også notere os, at det vi troede var en teknisk recession nu er forsvundet helt og aldeles,« understreger Sydbank-økonomen.

Begge økonomer er positive, når det kommer til år 2024, hvilket især skyldes, at danskerne efter en periode med inflation endelig oplever at genvinde købekraften og få flere penge mellem hænderne.

Søren Kristensen hæfter sig ved, at der er reallønsfremgang på menuen for mange danskere - senest også offentlige ansatte.

»Vi ser derfor også optimistisk på 2024. For selvom det næppe udenfor for medicinalindustrien bliver et decideret godt år, så er dansk økonomi både robust og har også medvind på flere fronter,« understreger Søren Kristensen.