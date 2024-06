Nvidias vilde rejse ser ud til at ingen ende tage.

Chipkæmpen fortsatte onsdag sin vilde optur og er nu verdens andenstørste selskab målt på markedsværdi.

Onsdag lukkede selskabet nemlig med en markedsværdi på 3.011 mia. dollar, og dermed for første gang passerede selskabet grænsen på 3.000 mia. dollar.

Dette betyder også, at nu er det kun Microsoft, der er større end chipkæmpen med en værdi på 3.151 mia. dollar, mens Apple onsdag måtte se sig slået ned på tredjepladsen over verdens største selskaber med sin markedsværdi på 3.003 mia. dollar.

Nvidia-aktien er banket op over det seneste 1,5 års tid. En stor hype omkring mulighederne med kunstig intelligens har smittet af på Nvidia, der laver en række nødvendige chips til udbredelsen af netop kunstig intelligens.

I onsdagens handel kunne Nvidia lægge 5,2 pct. til aktiekursen, mens selskabet det seneste år er steget med 217 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



Millionærklubben byder onsdag d. 19 juni indenfor til Millionærklubben Eksklusiv. Du kan møde holdet bag Millionærklubben i et helt særligt underholdende eksklusiv-arrangement. Der skal gøres status på panelets aktiekonkurrence her ca. 6 måneder inde i 2024, hvor de skal stå til ansvar for de valg, de tog, da året startede. Holder de fast i deres aktier eller hvilke aktier tror de på nu? Det kan du blandt andet få svar på. Din vært er Bodil Johanne Gantzel og du kan møde det faste hold, der består af Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg, Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg hos Jyske Bank, Anders Bæk, civilingeniør, forfatter og privat investor med særligt fokus på teknologi og AI. Køb billetter her: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/kommende-arrangementer



Læs også: Nye nøgletal: Sådan er temperaturen på boligmarkedet lige nu

Læs også: En af Novo Nordisks mulige fremtidige guldæg skal gå i sporene af en 'gamechanger': Sådan ser mangeårig sundhedsinvestor på midlet