I dag, mandag den 27. juni skifter Canada fra to valørdage til én valørdag.

Det skriver handelsplatformen Nordnet i en meddelelse.

Valørdagen, er også kendt som afregningsdagen, og det er den dag, hvor pengene fra en aktiehandel bliver hævet eller indsat på ens konto, når man køber eller sælger.

Skiftet fra to til en dag betyder blandt andet, at man hurtigere modtager penge fra et salg.

Også i USA skifter man fra to til én valørdag. Her går skiftet igennem i morgen, tirsdag den 28. maj.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

