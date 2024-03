For anden gang på få måneder sætter tidligere topchef i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen en kæmpe millionvilla til salg.

Det skriver boligportalen Boliga.

Denne gang er det en villa på 133 kvm på Rungsted Kyst til 20 mio. kr.

Her får man både strand, en helårs badebro og en uhindret udsigt til Øresund.

Ifølge tinglysningen har Lars Rebien Sørensen ejet villaen siden 2022, hvor han købte den for 17,5 mio. kr. Dermed står han til en boliggevinst på 2,5 mio. kr.

Det er ikke engang en måned siden, at Lars Rebien Sørensen satte sin pragtvilla på 299 kvm i Klampenborg til salg for 29 mio. kr.

Boliga kan dog konstatere, at villaen i Klampenborg er taget af markedet. Det fremgår ikke endnu, hvorvidt den er solgt.

Hvis han har fået solgt boligen til den udbudte pris, så har han scoret sig en gevinst på 8,5 mio. kr. Han købte nemlig palæet tilbage i maj 2018 for 20,5 mio. kr.

Den potentielle boliggevinst er dog langt mindre end det gyldne håndtryk, den tidligere administrerende direktør fik med sig, da han forlod Novo Nordisk i 2016 efter at have stået i spidsen for selskabet i 16 år.

Her modtog han et gyldent håndtryk på lige godt 66 mio. kr.

Selvom Lars Rebien Sørensen ikke længere er topchef for den danske medicinalgigant, har han fortsat en rolle i dansk erhvervsliv.

I dag fungerer han blandt andet som bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden, som ejer cirka 28 pct. af aktiekapitalen i Novo Nordisk og cirka 29 pct. af aktiekapitalen i Novonesis.

Du kan se boligen her.

