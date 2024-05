Vicedirektør i Novo Nordisk Martin Holst Lange har solgt ud af sin personlige beholdning af Novo Nordisk-aktier.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fra medicinalselskabet onsdag eftermiddag.

Han har solgt 9000 aktier til en værdi på 915,5 kr. Dermed scorer han i alt omkring 8,24 mio. kr.

Novo Nordisk-aktien har da også været på et kursridt uden lige den seneste tid. Bare over det seneste år er aktien steget med over 60 pct.

Martin Holst Lange har været i Novo Nordisk siden 2002. Han er oprindeligt uddannet læge og har en PhD i endokrinologi, som er hormonelt betingede sygdomme.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

