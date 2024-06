Ugens første handelsuge byder på to vigtige begivenheder, som kan udløse »relativt store markedsbevægelser.«

Det skriver Nordea i en kommentar.

Torsdag er der rentemøde i Den Europæiske Centralbank(ECB), og her er forventningen, at centralbanken for første gang i næsten fire år sænker renten.

Nordea holder især øje med retorikken fra ECBs side, da det »vil kunne give et vigtigt fingerpeg om, hvorledes de ser renteudviklingen ind i 2. halvår.«

Dagen efter lander kongetallet fra USA. Kongetallet er et tilnavn, som den månedlige amerikanske jobrapport Non farm payroll har fået, og det bruges af økonomer og investorer som en strømpil for, hvordan det går i verdens største økonomi.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

