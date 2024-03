Nordea-aktien er sendt ud i et markant fald i børsåbningen fredag.

Aktien i den nordiske storbank falder op mod 7 pct. Det svarer til et kursfald på knap 6 kr.

Det sker på dagen, hvor Nordea-aktien handler uden udbytte. Nordea-udbyttet er på 6,86 kr. Det kan være med til at forklare kursfaldet.

Det skyldes, at et selskabs værdier og aktiver i varierende grad afspejles i aktiekursen. Derfor falder aktiekursen typisk også, når der ryger penge ud af virksomheden, som der for eksempel sker, når der bliver udbetalt udbytter.

Nordea-aktien er ikke den eneste, der handler uden udbytte. Det samme gælder Novo Nordisk og flere danske bankaktier. Det kan du læse om i Så er der udbytte på vej fra danske giganter.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.