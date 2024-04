Godmorgen og velkommen til dagens finansielle overblik.

Det finansielle marked venter onsdag i spænding på friske inflationstal fra USA for martsmåned.

Tallene vil være et »stærkt bevis« for at validere eller afvise den amerikanske centralbanks (FED) synspunkt om, at de varmere end forventede aflæsninger af den amerikanske økonomi i de seneste to måneder blot var et bump, lyder det fra Hebe Chen, som er markedsanalytiker for IG Market Limited til Bloomberg News.

Og hvorvidt de varmere tal bare er et bump eller en længerevarende tendens, kan få afgørende betydning for FEDs fremtidige pengepolitik.

Vi starter overflyvningen af de finansielle markeder ude østpå.

Kinesiske aktier stormer frem her til morgen, når man kigger på det teknologitunge Hang Seng-indeks, der hører til i Hong Kong. Kursfesten i de kinesiske techaktier trækker aktierne i plus for tredje dag i streg. Indekset går frem med 1,9 pct.

De kinesiske aktier noteret på fastlandet falder til gengæld her til morgen. Det kinesiske CSI 300-indeks falder tilbage med 0,4 pct. her til morgen.

Modsat falder japanske aktier tilbage her til morgen, når man kigger på det ledende Nikkei-indeks, som stiger med 0,62 pct.

Europæiske aktier står til at åbne i grønt, når de europæiske markeder åbner om få timer. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, indikerer en stigning på 0,57 pct.

Amerikanske aktier tegner til at åbne omkring nullet men på den grønne side, når markedet åbner i eftermiddag. Futures for det tonegivende indeks S&P-500 indikerer en stigning på 0,07 pct., mens det teknologitunge indeks Nasdaq ser ud til at stige lidt kraftigere med 0,1 pct. Futures indikerer også en lille stigning til det industritunge Dow Jones-indeks, der tegner sig til at stige med 0,05 pct.

Olieprisen er faldet lidt tilbage siden i går morges. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster onsdag 85,3 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster 89,4 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen fortsætter med at stige. Guld handles således onsdag til en pris på 2.352,6 dollar pr. ounce.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin er faldet med 2,9 pct. det seneste døgn. Den digitale mønt koster dermed omkring 69.101 dollar.

