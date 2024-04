Den verdenskendte musiktjeneste Spotify står til en markant stigning i tirsdagens børshandel.

Således er Spotify-aktien oppe med 7,3 pct. i det amerikanske førmarked.

Formarkedet og eftermarkedet er et uofficielt marked for værdipapirer, der foregår i timerne op til og efter den normale børshandel i USA. Det giver en indikation på, hvordan den reelle aktiehandel kommer til at udvikle sig.

Det sker efter selskabet netop har offentliggjorte tal fra musiktjenesten i forbindelse med selskabets regnskab for første kvartal.

Således steg andelen af betalende brugere med 14 pct. sammenlignet med sidste kvartal således at selskabet nu har 239 mio. betalende brugere.

Omsætningen i kvartalet lander derfor på 3,6 mia. euro - svarende til knap 26,9 mia. kr. I samme kvartal sidste år landede omsætningen på 2,7 mia. euro og omsætningen er derfor gået frem med 20 pct. sammenlignet med første kvartal sidste år. Det var på linje med analytikernes forventninger, viser data fra Bloomberg.

Det justerede driftsresultat lander på 168 mio. euro, hvor analytikerne havde forventet 156,4 mio. euro, fremgår det hos Bloomberg.

Spotify blev grundlagt i Sverige, men er noteret på børsen i USA. Det seneste år er aktien steget med 105 pct.

