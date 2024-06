Se udsendelsen ovenover.

Weekenden bød både på nyt fra verdens olieproducerende lande og ledende aktører inden for global kræftforskning, der i disse dage er samlet til ASCO-konference i Chicago.

Millionærklubben samler op på begge dele og vurderer, hvilken betydning det får for råvare- og aktiemarkederne. Panelet tager desuden et tilbageblik på det nyligt offentliggjorte regnskab fra Dell, som bestemt ikke faldt i god jord hos investorerne, og i studiet har klubbens porteføljeforvalter Lau Svenssen fingeren på dagens børspuls.

Du kan høre mere om blandt andre Genmab og ALK-Abelló.

Vært: Bodil Johanne Gantzel.

Millionærklubben byder onsdag d. 19 juni indenfor til Millionærklubben Eksklusiv. Du kan møde holdet bag Millionærklubben i et helt særligt underholdende eksklusiv-arrangement. Der skal gøres status på panelets aktiekonkurrence her ca. 6 måneder inde i 2024, hvor de skal stå til ansvar for de valg, de tog, da året startede.

Holder de fast i deres aktier eller hvilke aktier tror de på nu? Det kan du blandt andet få svar på.

Din vært er Bodil Johanne Gantzel og du kan møde det faste hold, der består af Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg, Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg hos Jyske Bank, Anders Bæk, civilingeniør, forfatter og privat investor med særligt fokus på teknologi og AI. Køb billetter her: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/kommende-arrangementer

