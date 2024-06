Instagram-brugere kan måske snart opleve en betydelig ændring

Meta Platforms, der står bag blandt andet Instagram, tester en ny funktion, der kræver, at du ser en reklame, før du kan fortsætte med at scrolle. Det skriver Business Insider.

Det betyder, at den hurtige gennemgang af dit feed kan blive afbrudt af obligatoriske reklamepauser som vi kender det fra Alphabets 'YouTube', der har en lignende fremgangsmåde for ikke-betalende brugere. Funktionen er i øjeblikket kun tilgængelig for nogle brugere, men hvis testen bliver succesfuld, kan den snart blive en fast del af din Instagram-oplevelse.

Læs også: Analysechef ser lavere afkast i horisonten: 'Aktiefesten kan synge på sidste vers'

Instagram har tidligere introduceret Reels, som anbefaler videoer på en måde, der minder om TikTok, samt Threads, der fungerer som en konkurrent til X. Nu tester de altså uundgåelige reklamer for at øge værdien for annoncører. En talsmand fra Meta bekræftede over for Business Insider, at denne funktion kunne blive en permanent del af appen afhængigt af testresultaterne.

Ifølge indlæg på sociale medier viser en lille tæller på skærmen "ad break", når en reklame vises, som brugerne skal se før de kan fortsætte med at scrolle. En tekstboks forklarer funktionen med beskeden: "Nogle gange skal du se en reklame, før du kan fortsætte med at browse."

Business Insider har endnu ikke set denne "ad break"-funktion på Instagram selv, men flere brugere på X og Reddit har delt deres oplevelser med den nye funktion.

Instagrams fokus på kortformede videoer som Reels har hjulpet appen med at vokse, og har resulteret i, at appen har overhalet TikTok i vækst. Dog har denne ændring også fået appen til at nedtone traditionelle fotoposts fra gensidige følgere, hvilket har fået blandede anmeldelser fra brugerne.

Læs også: Stjerneinvestor vil børsnotere sit imperie

Ved at eksperimentere med nye funktioner som uundgåelige reklamer forsøger Instagram at finde nye måder at generere indtægter på, samtidig med at de prøver at holde brugerne engagerede. Hvis denne test viser sig at være succesfuld, kan det betyde en væsentlig ændring i, hvordan brugerne oplever reklamer på platformen fremover.

Millionærklubben byder onsdag d. 19 juni indenfor til Millionærklubben Eksklusiv. Du kan møde holdet bag Millionærklubben i et helt særligt underholdende eksklusiv-arrangement. Der skal gøres status på panelets aktiekonkurrence her ca. 6 måneder inde i 2024, hvor de skal stå til ansvar for de valg, de tog, da året startede. Holder de fast i deres aktier eller hvilke aktier tror de på nu? Det kan du blandt andet få svar på.

Din vært er Bodil Johanne Gantzel og du kan møde det faste hold, der består af Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg, Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg hos Jyske Bank, Anders Bæk, civilingeniør, forfatter og privat investor med særligt fokus på teknologi og AI. Køb billetter her: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/kommende-arrangementer

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Hør mere om vilde prisfald - og ikke mindst de seneste prisfald på flere Tesla-modeller i sidste uge - i den seneste udgave af Spar Kassen.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.