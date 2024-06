GameStop-aktien stiger 90 pct. i det amerikanske formarked, skriver CNBC.

Stigningen kommer på baggrund af spekulationer om, at Keith Gill - også kendt som Roaring Kitty , der er manden bag et kendt såkaldt 'short squeeze' tilbage i 2021, ejer en stor portion aktier i videospilforhandleren, lyder det videre fra mediet.

Et short squeeze er et fænomen, hvor en meget shortet aktie stiger så kraftigt, at dem, der har satset på et kursfald, må opgive deres sats. Når shorterne køber deres aktier tilbage, bidrager de til, at den shortede aktie stiger endnu mere. Læs mere om det her.

Historien om GameStop og aktiekursens udvikling er uanset hvad et stykke børshistorie, der er blevet gengivet i både film og dokumentarer. Netflix har blandt andet beskrevet spekulationen i GameStop-aktien i dokumentaren i 'Eat the Rich - The GameStop Saga' samt Hollywood-filmen 'Dumb Money'. 'Dumb Money' bygger på Ben Mezrichs bog 'The Antisocial Network' om GameStop-dramaet.

De tager alle udgangspunkt i computerspilskæden GameStop, der kæmpede med at tjene penge frem mod 2021. Investorer var dengang overbevist om, at selskabet ville bukke under. Flere hedgefonde satsede derfor i stor stil på, at GameStop-aktien ville falde i kurs. Når aktien faldt, ville hedgefondene tjene penge. Virkeligheden ville det anderledes. Det kan du læse mere om her.

