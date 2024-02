58.000 kroner for en togbillet. En enkeltbillet vel at bemærke.

Du skal have den store pung frem, hvis du vil med på den nye rute, som den legendariske Orientekspressen kører til sommer.

For den pris får du til gengæld billet til en af foreløbig to planlagte togrejser fra Paris til Portofino i Italien.

Og det er ikke just et IC3-tog, du kommer til at køre med.

Toget består af vogne med både private kupeer, spisevogne og barområde.

Det hele i overdådig luksus.

Turen fra den franske hovedstad til den italienske riviera varer et døgns tid og går ifølge CNN gennem byer som Dijon, Lyon og Avignon og gennem Côte d’Azur, før det krydser grænsen til Italien.

Toget, som rettelig hedder Venice Simplon-Orient-Express, kører ud fra banegården i Paris i juni 2024.

Turen begynder klokken 15 i Paris og slutter dagen efter i Santa Margherita Ligure.

Herefter bliver gæsterne kørt til Portofino og får to nætter på det berømte Splendido hotel.

Her kan de nye udsigten over havnen, cocktails og en femretters gourmetmiddag.

Normalt kører Orientekspressen mellem London og Venedig.

Det er første gang, toget kører til den italienske Riviera, men det bliver ikke den sidste:

Turen mellem Paris og Portofino er planlagt til at blive en årlig begivenhed.