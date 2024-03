Boykotten af Starbucks i Mellemøsten rammer nu kaffegigantens ansatte.

Kæden er nemlig tvunget til at fyre over 2.000 ansatte. Starbucks talsmand kalder det en trist beslutning.

Franchisetageren for Starbucks i Mellemøsten, AlShaya Group, meddelte tirsdag, at de har været nødsaget til at sætte gang i en fyringsrunde, der formentlig vil ramme over 2.000 ansatte i hele regionen, oplyser anonyme kilder til Reuters.

Det sker som følge af en markant tilbagegang i salget hos kaffegiganten i Mellemøsten. Årsagen er primært den massive pro-palæstinensiske boykotaktion, der er startet imod virksomheden i kølvandet på krigen i Gaza, der nu har kostet over 30.000 palæstinensere livet.

»På baggrund af de vedvarende og udfordrende omstændigheder de seneste måneder, har vi set os nødsaget til at træffe den triste og meget vanskelige beslutning om at skære ned i antallet af ansatte i Mellemøsten,« meddelte AlShaya Group til Reuters.

Kort efter krigens begyndelse den 7. oktober, opstod der rygter om Starbucks' formodede økonomiske støtte til den israelske hær. Dette satte gang i en større boykotaktion mod virksomheden, verden over.

Dog skyndte kaffegiganten sig at skyde rygterne ned, men det satte ikke en dæmper på opfordringerne til en fortsat boykotaktion, der kræver, at Starbucks forholder sig til situationen og udviser solidaritet med palæstinenserne i Gaza.

B.T. har i et forsøg på at undersøge, hvorvidt boykotaktion har ramt de danske Starbucks caféer , kontaktet den danske franchisetager for Starbucks, Salling Group. De har i et skriftlig svar udtrykt, at de ikke kan kommentere på sagen.

»Vi kan desværre ikke kommentere på omsætning eller generelle salgstal, men kan slå fast, at vi ikke har opsagt nogen medarbejdere på baggrund af den verserende konflikt,« skriver Michael Hald, franchisedirektør for Starbucks i Danmark til B.T.

Trods omstændighederne vil AlShaya Group fortsat bevare deres samarbejde med Starbucks.

»Starbucks vil fortsat samarbejde tæt med AlShaya Group for at fremme langsigtet vækst i en vigtig region,« siger Starbucks talsmand.

Det er ikke kun Starbucks som oplever modvind i lyset af krigen i Gaza. Flere større virksomheder såsom McDonald's er også ramt af det massive forbrugerboykot.