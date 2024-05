Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder og danskernes privatøkonomi. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Med en veloverstået amerikansk og dansk regnskabssæson for første kvartal, står markedet nu over for et data-vakuum uden regnskaber i løbet af forsommeren. Den stærke amerikanske regnskabssæson bød på en bedre end forventet indtjeningsvækst på hele 8 pct. og sluttede sæsonen med fanfare fra Nvidia, som endnu en gang præsenterede imponerende resultater, der overgik de ellers enorme forventninger.

Den stærke regnskabssæson har været med til at drive et comeback i maj efter korrektionen i april. Det amerikanske marked er nu steget med 11 pct., mens det danske marked har leveret 8 pct. i årets første knap fem måneder.

Det er nogenlunde, hvad et gennemsnitligt år leverer, og højere end hvad danskerne forventer. I den seneste eToro Retail Investor Beat-undersøgelse angiver danske privatinvestorer, at deres gennemsnitlige forventede årlige afkast er på 7,5 pct.

Men dette stærke momentum i markedet kan nu aftage og tage en velfortjent puster, med investorerne der står overfor et vakuum uden regnskaber og mangel på amerikanske rentenedsættelser.

Regnskabssæsonen for andet kvartal starter først i midten af juli, og der er bestemt ingen udsigt til amerikanske rentesænkninger i løbet af forsommeren. Den 6. juni vil vi højst sandsynligt se Den Europæiske Centralbank sænke renten fra de nuværende 4,0 pct. til 3,75 pct. Men det vil ikke overraske markedet, der allerede er godt forberedt.

Vi er fortsat optimistiske for året, men vil ikke blive overrasket, hvis markedet køler lidt af hen over sommeren. Vi skal også være forberedt på, at der kan komme naturlige korrektioner undervejs.

Læs også: Dansk milliardforvalter med positiv melding: Tror på yderligere aktiestigninger i år

Men vi skal ikke lade os skræmme af disse korrektioner på markedet, som er helt naturlige. For eksempel har S&P 500-indekset i gennemsnit oplevet tre mindre ‘pullbacks’ på over 5 pct. om året. Med faldet i april har vi nu allerede en korrektion bag os.

Sidste år oplevede det amerikanske marked et fald på 10 pct. mellem juli og oktober, mens det danske indeks oplevede et fald på 13 pct. i samme periode. Alligevel endte indeksene med at levere henholdsvis 24 pct. og 7 pct. for året. De periodiske korrektioner hører med, og der er ingen investeringsafkast uden risiko.

På længere sigt ser vi stadig, at de fundamentale forhold understøtter markedet. Det hviler på de to søjler af rentenedsættelser fra verdens centralbanker og forventet solid vækst i selskabernes indtjening i Europa og USA.

Dertil kommer, at en rekordstor mængde kontanter, ca. 6.500 mia. dollars, står på sidelinjen i amerikanske pengemarkedsfonde. Det svarer til ca. 15 pct. af det samlede S&P 500-markedsværdi på ca. 44.000 mia. dollars. De kan begynde at bevæge sig mod aktiemarkedet i takt med, at de korte renter sandsynligvis falder mod slutningen af året.

Millionærklubben byder onsdag d. 19 juni indenfor til Millionærklubben Eksklusiv. Du kan møde holdet bag Millionærklubben i et helt særligt underholdende eksklusiv-arrangement. Der skal gøres status på panelets aktiekonkurrence her ca. 6 måneder inde i 2024, hvor de skal stå til ansvar for de valg, de tog, da året startede. Holder de fast i deres aktier eller hvilke aktier tror de på nu? Det kan du blandt andet få svar på. Din vært er Bodil Johanne Gantzel og du kan møde det faste hold, der består af Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg, Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg hos Jyske Bank, Anders Bæk, civilingeniør, forfatter og privat investor med særligt fokus på teknologi og AI. Køb billetter her: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/kommende-arrangementer



Læs også: Uroen fortsætter i dansk selskab: Skifter ud i ledelsen



Læs også: Boligredaktør om rentehammer: En del boligejere vil skulle på en mindre eksotisk ferie i år



Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Få tip til at spare på kvalitetsmad i den seneste udgave af podcasten Spar Kassen, hvor kok og forhenværende dommer i Masterchef, Thomas Castberg, giver sine bedste råd til hurtig, billig mad - og grillen.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.