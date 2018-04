Har du husket at hæve dine feriepenge fra 2016?

Er svaret nej, så er det sidste chance, hvis ikke dine penge skal gå tabt.

Ferieåret slutter nemlig mandag den 30. april 2018, og det er altså her, at sidste dato for at hente pengene fra ferieåret 2016 er.

Det skriver Finans.

På nuværende tidspunkt er det således for sent at afholde feriedagene, så nu skal de udbetales eller overføres til 2019.

Man har altid mulighed for at holde fem ugers ferie per år, men man får som udgangspunkt ikke penge under sin ferie, hvis ikke man det forgangne ferieår har optjent feriepenge.

Men Klara Hoffritz, der er advokat hos HK/Privat, fortæller, at det ikke altid er muligt at få udbetalt pengene, det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, og derfor anbefaler hun, at man kontakter sin faglige organisation, hvis man er i tvivl.

»Du har altid ret til at få den femte ferieuge udbetalt, hvis du ikke har afholdt den inden 1. maj. De første 20 dage kan dog ikke udbetales. I nogle tilfælde f.eks. hvis du har skiftet job eller været på barsel i sidste ferieår, kan du få alle 5 uger udbetalt. Tanken med det er, at man på en gammel arbejdsplads kan have et andet feriemønster, og det skal man ikke påtvinge en ny arbejdsplads at følge,« fortæller Klara Hoffritz til Finans.

Som arbejdstager optjener man hvert år 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse, man har haft. Og i sidste ende er det arbejdstagerens eget ansvar, at få brugt ferien eller få udbetalt pengene. Hvis arbejdstager ikke gør dette, så går de ikke-udbetalte penge til Arbejdsmarkedets Feriefond, som uddeler penge til familier, der ikke har råd til at holde ferie.

Danskerne optjener ferie i et helt kalenderår, altså fra den 1. januar til den 31. december. Ferien afholdes dog som hovedregel i det efterfølgende ferieår, der er fra den 1. maj til den 20. april.

Derfor skal den ferie, man optjente i 2016 altså afholdes mellem den 1. maj 2017 og den 30. april 2018.