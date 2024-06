Elbilister i København risikerer at blive ofre for et velorganiseret svindelnummer.

Ukendte gerningsmænd forsøger at snyde elbilister i København ved at sætte falske QR-koder med teksten "SCAN & PAY" på ladestandere. Det skriver TV2. Når bilister scanner koden, bliver de ført til en falsk hjemmeside, hvor de indtaster kreditkortoplysninger. Ladeoperatøren Clever advarer om svindelnummeret og understreger, at selskabet aldrig bruger QR-koder til betaling.

»Clever har aldrig – og kommer heller ikke til – at anvende QR-koder til betaling, da risikoen for scam tydeligvis er for høj. Så hvis man ser en QR-kode på en Clever-ladestander, skal man ikke scanne den, men gerne fjerne klistermærket,« oplyser Clever.

Clever har meldt sagen til politiet og fjerner nu klistermærkerne. Ifølge cybersikkerhedsprofessor Jens Myrup Pedersen er svindel med QR-koder udbredt på blandt andet parkometre i udlandet.

