De mest hardcore fitness-interesserede kan nu tilføje udstyr til hjemmet af den helt avancerede slags.

Kræftens Bekæmpelse har nemlig sat seks avancerede kropsscannere til salg på Den Blå Avis, skriver DBA Guide.

»Scannerne har været brugt i et forskningsprojekt, og de er dét, som jeg vil kalde for 'topmodeller', fordi de er så avancerede. De kan blandt andet måle, præcis hvor meget muskelmasse du har i højre arm, og hvor meget fedt du har omkring dine indre organer,« siger teamleder hos Kræftens Bekæmpelse, Anne Katrine Bolvig Sørensen.

Maskinen kan være oplagt for dig, der er ekstremt træningsfokuseret og som gerne vil ramme en bestemt fedtprocent.

Anne Katrine Bolvig Sørensen tror især, forskningsudstyret vil henvende sig til virksomheder:

»Scannerne ville være oplagte at købe for diætister, elitesportshold eller kommunale sundhedscentre. Jeg forestiller mig også, at scannerne kunne gøre nytte på træningsfokuserede højskoler og efterskoler eller i de mere hardcore fitnesscentre.«