Selvom prisen på olie onsdag er steget til det højeste niveau siden 2014, efter at USA har skrottet atomaftalen med Iran, så skal danske bilister ikke forvente en mærkbar ekstraudgift i form af væsentlig højere benzinpriser, vurderer en olieanalytiker.

»Vi kommer nok til at se stigning, men jeg tror ikke, vi skal bekymre os i forhold til at skulle gå fra hus og hjem,« siger ekspert i olieudvikling og direktør for brændstof hos Circle K, Peter Rasmussen.

Ifølge Reuters er en tønde nordsøolie på de asiatiske råvaremarkeder steget med to procent til 76,42 dollar, efter Trump annoncerede at USA trækker sig ud af den internationale aftale med Iran om landets atomprogram.

Men Peter Rasmussen minder om, at stigningen på to procent udelukkende rammer den rundt regnet tredjedel af benzinprisen i Danmark, der ikke består af afgifter og moms.

Derfor svarer stigningen til omkring ti øre her og nu, ‘så det er ikke alverden,’ siger Peter Rasmussen.

Hvis stigningen rammer 25 øre - hvilket er højt sat ifølge olieanalytikeren, svarer det til, at en bilist, der kører 20.000 kilometer om året, vil få en ekstraregning i løbet af nogle måneder på en hundredekrone.

Når uroen i Iran, der i april eksporterede 2,6 millioner tønder olie om dagen, ikke får større påvirkning på benzinpriserne i Danmark, skyldes det ikke mindst udviklingen i den amerikanske olieindustri, der kan holde udbuddet af ‘det sorte guld’ oppe.

»Vi har før set, at kriser i Mellemøsten får prisen til at skyde lynhurtigt op, men amerikanerne har stort set fordoblet deres produktion i løbet af et par år, og med mobile enheder kan de skrue op for produktionen,« siger Peter Rasmussen.

Donald Trump annoncerede tirsdag, at sanktionerne mod Iran vil være på det højeste niveau.